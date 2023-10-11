В подмосковном Сергиевом Посаде готовят к запуску новую котельную
Фото: [Дмитрий Зайчиков]
На Загорском оптико-механическом заводе идет монтаж блочно-модульной котельной. Она заменит котельную СТЭК, разрушенную в результате взрыва 9 августа.
Как сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов, первая очередь будет запущена уже в начале ноября. К середине декабря планируется выход на полную мощность — 32 МВт. В настоящий момент в дома микрорайона Северный, где произошел взрыв, ресурс поставляется через построенную перемычку от котельной Рабочего поселка. Отладка отопления идет в ручном режиме.
Вопрос установки новой котельной находится на особом контроле у главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова.
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