В подмосковном Сергиевом Посаде готовят к запуску новую котельную

Как сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов, первая очередь будет запущена уже в начале ноября. К середине декабря планируется выход на полную мощность — 32 МВт. В настоящий момент в дома микрорайона Северный, где произошел взрыв, ресурс поставляется через построенную перемычку от котельной Рабочего поселка. Отладка отопления идет в ручном режиме.

Вопрос установки новой котельной находится на особом контроле у главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.