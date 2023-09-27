В подмосковном Серпухове идет активный ремонт дорог

Дорога является очень важной сразу для нескольких муниципальных образований и садовых товариществ. Люди очень ждут, когда будет можно с комфортом добираться до дома. Бригады ремонтников, пока стоит хорошая погода, стараются освоить как можно больший фронт работ. Подготовка к укладке асфальта уже завершена. В ближайшее время от снабженцев на участок поступит качественное покрытие. Позаботятся и о пешеходах, для которых создадут безопасную зону.

До окончания 2023 года в городском округе при поддержке губернатора будет модернизировано 75 дорог.