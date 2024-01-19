В подмосковном Серпухове круглосуточно убирают выпавший снег

Вывезено около 2500 кубометров снега. Как отметил учреждения «Комбинат Благоустройства» Александр Убин, только лишь с вокзальной площади убрано 500 кубометров. Чтобы полностью привести в порядок весь город, работы продолжатся и в субботу.

В ходе работ задействовано 56 единиц различной техники. Меняются только экипажи.