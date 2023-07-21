В подмосковном Серпухове продолжается асфальтирование улиц

В старинном Серпухове идет активный ремонт дорог. Для этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева и при поддержке областного правительства городскому округу выделены дополнительные средства в размере миллиарда рублей.

Администрация Серпухова определила 75 участков дорог, которые остро нуждаются в обновлении. На шести из них работы по благоустройству уже проведены, в настоящий момент бригады ремонтников рассредоточены еще на десяти участках.

Как отмечает глава городского округа Сергей Никитенко, близится завершение укладки асфальта на двух улицах Октябрьской и Бригадной. Обновлено более полутора тысяч километров дорожного полотна. Это очень оживленное место в городе. Рядом расположены филиал военной академии РВСН имен Петра Великого, порт, Введенский Владычний женский монастырь.

Контроль за ремонтом местные власти осуществляют совместно с надзорными организациями и волонтерами.