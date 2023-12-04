В подмосковном Серпухове устраняют последствия мощного снегопада

По информации учреждения «Комбинат Благоустройства», в настоящее время вывозится снег с главных городских магистралей и с улиц в сельской местности. На непростой работе задействовано 202 сотрудника комбината и 55 единиц различной техники. Также активно ведется расчистка площадок вокруг социальных объектов.