В подмосковном Ступине восстановлена подача воды после аварии на скважине

В Ступине тысячи жителей на несколько часов остались без водоснабжения. Виной тому стала авария на одной из резервных скважин.

Местные власти оперативно организовали подвоз воды к жилым домам. На место аварии, которая случилась рядом с деревней Соколова пустынь, выехал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Коммунальщики быстро определили, по какой причине перестал работать глубинный насос и успешно провели ремонтные работы.

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