В Подмосковье расследуются обстоятельства порчи земель на 56 миллионов рублей

В Раменском городском округе выявлено незаконное размещение мусора и загрязнение почв жидкими отходами. Региональное Минэкологии поставило об этом в известность правоохранительные органы.

Специалисты-экологи выяснили, что нарушителем является одно из местных предприятий. Анализ показал, что в почве превышены предельно допустимые концентрации нескольких химических веществ Общая площадь загрязнения составила 5,7 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба — 56 миллионов рублей.

Минэкологии, помимо обращения в ГУ МВД и прокуратуру Московской области, также подаст в суд с исковое заявление о возмещении ущерба.

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