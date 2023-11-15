В подмосковном Талдоме меняют системы газоснабжения в многоквартирных домах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдомском городском округе активно реализуется программа капремонта систем газоснабжения в жилых домах.
По поручению главы муниципалитета важное направление курирует профильный заместитель Максим Мухаммийзянов. В течении трех лет системы газопровода будут заменены в 77 многоквартирных домах, из них 24 уже в текущем году.
В настоящее время завершены работы в пяти домах поселка Северный и деревни Юркино. Ремонтные бригады перешли на новые объекты. В порядок предстоит привести 11 домов в талдомском микрорайоне Юбилейный и поселке Запрудня. Жильцов заранее оповестили о кратковременных отключениях газа.
Отметим, что в каждой квартире устанавливаются сигнализаторы загазованности и клапан-отсекатель для обеспечения безопасности в период эксплуатации.