В подмосковном Талдоме меняют системы газоснабжения в многоквартирных домах

По поручению главы муниципалитета важное направление курирует профильный заместитель Максим Мухаммийзянов. В течении трех лет системы газопровода будут заменены в 77 многоквартирных домах, из них 24 уже в текущем году.

В настоящее время завершены работы в пяти домах поселка Северный и деревни Юркино. Ремонтные бригады перешли на новые объекты. В порядок предстоит привести 11 домов в талдомском микрорайоне Юбилейный и поселке Запрудня. Жильцов заранее оповестили о кратковременных отключениях газа.

Отметим, что в каждой квартире устанавливаются сигнализаторы загазованности и клапан-отсекатель для обеспечения безопасности в период эксплуатации.