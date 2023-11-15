В подмосковном Талдоме на объектах ЖКХ проверили антитеррористическую безопасность

Соответствующее поручение дал руководитель муниципалитета Юрий Крупенин. Его заместитель Валерий Голубев и специалисты предприятия «Талдомсервис» в поселке Запрудня оценили техническое состояние водозаборного узла и степень готовности к отражению возможной террористической атаки. По итогам проверки был составлен акт, даны надлежащие указания ответственным службам. Отметим, ранее в Запрудне уже прошли проверки канализационно-насосных станций и очистных сооружений.

В соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева на объектах ЖКХ проводится антитеррористическая подготовка.