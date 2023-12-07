В подмосковном Талдоме по нацпроекту построили новый тротуар

Работы проведены в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги», отмечает региональный Минтранс. По новому тротуару можно пройти к улицам Тверской и Кустарной, которые ведут к центру города, жилым домам и магазинам. Появился также подход к остановкам общественного транспорта, откуда можно добраться до рабочего поселка Запрудня, деревень Ермолино, Кошелево и другим населенным пунктам. И очень важно подчеркнуть, что стало комфортнее и безопаснее.