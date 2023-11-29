В подмосковном Талдоме под строгим контролем обращения жителей на работу котельных

Выезд на одну из улиц совершил заместитель главы округа Валерий Голубев и сотрудники управляющей компании. Люди жаловались на недостаточную температуру в квартирах. Проблема была оперативно взята в разработку. И так в Талдоме реагируют на любое обращение жителей.

Напомним, в Подмосковье запущен новый проект, который помогает решать вопросы по ЖКХ. По номеру «122» на связь выходит робот «Женя». Он подскажет, что делать при аварийных ситуациях, как лучше оплатить счета по коммуналке и так далее.