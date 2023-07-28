В подмосковном Талдоме жестко контролируют ремонт подъездов жилых домов

По заданию главы округа Юрия Крупенина прошла инспекция ряда парадных многоквартирных домов. Состав рабочей группы возглавил замглавы Валерий Голубев. В ходе проверки ремонтных работ инспекторы пообщались с жителями, подробно расспросили, что их волнует, какие есть замечания и пожелания. Была дана оценка качеству выполняемых работ. Обо всех недостатках рабочая группа немедленно сообщила подрядчику и отвела время на их устранение.

Проверка коснулась и благоустройства территорий. Отмечено, что не везде своевременно осуществляется покос травы. Коммунальщикам также дано указание демонтировать старые заборы.

По разработанному плану в Талдоме будут основательно отремонтированы 56 подъездов.