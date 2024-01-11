В подмосковном Воскресенске местные власти проверили работу центральной котельной

Особенность котельной в том, что она обеспечивает теплом не только ведущее предприятие округа «Уралхим», но и жилые многоквартирные дома. Как отметил Алексей Малкин, оборудование работает в штатном режиме. Тем не менее, в ближайшие дни в связи с понижением температуры здесь включат еще один котел и турбину, чтобы люди гарантированно получали тепло в квартиры.