В подмосковном Воскресенске местные власти проверили работу центральной котельной
Фото: [Светлана Плотникова]
Работники воскресенской администрации во главе с руководителем муниципалитета Алексеем Малкиным в ходе рабочего объезда проверили состояние котельной, которая обслуживает центр города.
Особенность котельной в том, что она обеспечивает теплом не только ведущее предприятие округа «Уралхим», но и жилые многоквартирные дома. Как отметил Алексей Малкин, оборудование работает в штатном режиме. Тем не менее, в ближайшие дни в связи с понижением температуры здесь включат еще один котел и турбину, чтобы люди гарантированно получали тепло в квартиры.