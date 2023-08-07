В подмосковном Воскресенске во дворах активно начался ямочный ремонт

В Воскресенске стартовал очередной этап ямочного ремонта во внутридомовых проездах кварталов и дворов.

Бригады предприятия «Арена» сняли изношенные асфальтовые полотна на запланированных участках улиц Победы, Менделеева, Зелинского и других. После контрольной проверки на качество со стороны городской администрации здесь уложат новый асфальт.

«К дорожникам нет вопросов, они работают быстро и качественно», — подчеркивает глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Закончить ремонт дорожники должны до ноября 2023 года.