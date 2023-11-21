В подмосковных Химках оперативно устраняют повреждения теплосетей

В Химках после обращения жителей дома по улице Московской в оперативный штаб округа аварийная бригада «Мосэнерго» восстановила теплоснабжение.

Участок сети длиной три метра был оперативно заменен. Специалисты посчитали, что так будет максимально надежно для качественной работы. Глава округа Дмитрий Волошин поспешил лично выехать на место аварии и проверить ход ремонта.

Непростая операция по устранению проблемы длилась четыре часа. В настоящий момент утечка устранена, и отопление полностью восстановлено.

Всего в округе в понедельник трудовую вахту на различных участках округа успешно несли 13 ремонтных бригад. Напомним, созданный по инициативе Дмитрия Волошина оперативный штаб в Химках будет работать весь холодный сезон. Заявки принимаются по телефону +7 (495) 793-01-01.