В подмосковных Химках за процессом уборки снега следят с помощью ГЛОНАСС

На самый сложный в настоящий момент участок работы брошены более тысячи человек и 200 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется подходам к детским учреждениям, поликлиникам и больницам.

Администрация округа ежедневно отслеживает процесс уборки и вывоза снега. Отметим, вся коммунальная техника подключена к региональной навигационно-информационной системе и оборудована системой ГЛОНАСС. В случае обнаружения простоя более получаса, оператор связывается с водителем для выяснения причины.