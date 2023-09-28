В подмосковных Химках завершен первый этап инвестиционной энергетической программы

В настоящий момент можно подвести итоги стартового этапа. Коммуникации обновлены в пяти микрорайонах. Заменено более четырех километров тепловых сетей, к которым подключено 302 жилых здания. Рабочие точки определялись с помощью статистики, сотрудники «Моэнерго» изучали книгу записей, где фиксировались прорывы. После замены сетей территория благоустраивается, в частности, укладывается новый газон.

Инвестиционная программа рассчитана на трехлетний срок. В ходе ее реализации специалисты заменят 42 участка на расстоянии 26 километров. Теплоснабжение выйдет на более высокий качественный уровень в 889 домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей округа.

Напомним, что программа разработана с помощью губернатора Андрея Воробьева и регионального Министерства энергетики. На ее реализацию выделено более 1,7 миллиарда рублей.