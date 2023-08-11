Подмосковные школьники выиграли чемпионат производственных профессий

Школьники из Раменского Кирилл Густинов и Ярослав Солодко стали победителями чемпионата производственных профессий «Время первых», который прошел в Москве.

Инициатором состязания с участием более тысячи человек стала госкорпорация Ростех. В программу входили инженерный дизайн САПР, производственная сборка изделий авиационной техники, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, электроника, интернет-маркетинг и управление жизненным циклом.

Подмосковные ребята стали лучшими по компетенции «Мехатроника — юниоры». Радость успеха разделяют с ними эксперты Раменского колледжа Егор Клыгин и Ирина Афанасьева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье широко отметят День физкультурника.