В подмосковных Люберцах коммунальные службы к снегопадам готовы

Коммунальные службы городского округа Люберцы к началу зимы подходят во всеоружии. Такой вывод сделал глава округа Владимир Волков в ходе рабочего объезда территории. Сегодня он побывал в муниципальном учреждении «ОКБЖКХ», пообщался с его руководством и сотрудниками.

Волков отметил, что на предприятии в рамках подготовки к зимнему периоду работы ведутся по намеченному плану. Здесь существенно улучшилась техническая база. Автопарк пополнился современной спецтехникой. В достаточном количестве насчитывается тракторов, самосвалов, погрузчиков. Закуплен противогололедный материал.

В муниципальном учреждении трудятся почти 200 человек. В случае сильных снегопадов, дополнительно привлекут сотрудников для расчистки городских дорог. Для этого создан необходимый резерв.