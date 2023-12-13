В подмосковных Люберцах скоро улучшится качество воды

В поселке Калинина (городской округ Люберцы) завершается реконструкция водозаборного узла. Чистая вода придет к 17 тысячам жителей.

В настоящее время на объекте ведутся электромонтажные работы. Полностью модернизация ВЗУ завершится в мае 2024 года. Работы контролируются подмосковным Главгосстройнадзором совместно с подведомственной лабораторией ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».

Реконструкция проводится в рамках государственной областной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы. На ее реализацию выделено 155 миллионов рублей.