В подмосковных Люберцах завершили подготовку к отопительному сезону

В городском округе Люберцы состоялось выездное совещание. В центре внимания – готовность котельных к работе в холодное время года.

На этот раз строгую проверку прошел объект ООО «ТеплоВодоСнабжение». Котельная снабжает теплом и горячей водой 60 многоквартирных домов, в которых проживает почти 20 тысяч жителей, а также более десятка зданий социальной сферы. Все ли здесь успели сделать, чтобы во всеоружии подойти к зимнему сезону, на этот вопрос получен утвердительный ответ.

Как отметил глава Люберец Владимир Волков, к коммунальщикам претензий нет.