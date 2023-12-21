В подмосковных Люберцах завершили ремонт всех запланированных в 2023 году подъездов

Ремонт 208, запланированных на 2023 год, подъездов в многоквартирных домах успешно завершили в Люберцах.

Подрядные организации обновили входные группы, заменили тамбурные двери, почтовые ящики, светильники, покрасили стены и потолки. Как отметил глава округа Владимир Волков, в настоящее время формируется план работ на будущий год.

Программа ремонта подъездов предусматривает активное участие в ее реализации жителей. Они утверждают дизайн-проект, выбирают цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, а также оценивают качество выполненных работ.