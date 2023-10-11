В подмосковных Луховицах завершаются работы по благоустройству Аллеи Славы

Территория существенно обновилась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У жителей Луховиц скоро появится современная зона отдыха. Как отмечает руководитель регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин, мемориальная функция места сохраняется. Эта площадь будет поделена на три основные аллеи, посвященные событиям Великой Отечественной войны, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, а также героям «Бессмертного полка». Здесь будет организована зона экспозиции военной техники. На площади для массовых мероприятий предусмотрено плиточное мощение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.