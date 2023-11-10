В подмосковных Мытищах по специальной областной программе ремонтируются подъезды

В 2023 году было намечено привести в порядок 150 парадных. Из этого количества скоро закончится ремонт в последних восьми. Здесь уже покрашены стены, заменены оконные блоки, установлены почтовые ящики.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Чтобы стать ее участником, необходимо провести собрание собственников и передать протокол в управляющую компанию. Оттуда документ направят на рассмотрение в администрацию городского округа.