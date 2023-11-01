В подмосковных Мытищах расширят правую сторону Пироговского шоссе

Специалисты подрядной организации расширят полотно на участке от улицы Угольной до дороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» (Мытищинская хорда). Как отметили в подмосковном Минтрансе Подмосковья, работы проводятся по правой стороне Пироговского шоссе.

Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов, в том числе, строящегося ЖК «Мытищи Парк». Общая протяженность реконструируемого участка составит порядка 2,1 километра. Закончить работы планируется в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла».