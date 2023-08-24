В Подольске порядка четырех тысяч жителей обеспечили чистой питьевой водой

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков рассказал, что на территории водопроводной станции «Лучинское» установили блок водоподготовки. Эта технология позволила обеспечить питьевой водой около четырех тысяч жителей.

Теперь дома в деревне Лучинское и Никулино, в близлежащих СНТ, а также почти на 50 участках, которые выдали многодетным семьям, соответствуют всем санитарным нормам.

Технология, установленная на предприятии, состоит из пяти фильтров, которые повышают качество воды. Помимо этого, на водопроводной станции провели реконструкцию с заменой ряда основных элементов, чтобы значительно повысить качество коммунальных услуг. Все работы проводились по программе МУП «Водоканал» г. Подольска.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Глава Подольска напомнил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в муниципалитете проходит масштабная программа модернизации ЖКХ. Планируется обновиться сотню котельных, 120 водозаборных узлов и десятки очистительных сооружений по всему региону.