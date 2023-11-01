В поселке Виноградово в Воскресенске быстро решили проблему проседания дорожного полотна

На дороге по улице Заводской в поселке Виноградово просел грунт. На это пожаловались местные жители через сайт «Добродел». Они написали, что из-за ям по трассе ни пройти, ни проехать как им самим, так и технике, которая вывозит бытовые отходы с контейнерной площадки.

После поступления обращения в поселок выехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Дорожники отчитались руководителю муниципалитета, что сейчас они засыпали место проседания грунта. Однако это еще не окончательное решение проблемы.

«В поселке Виноградово проходит капитальный ремонт сетей водоснабжения. Так как трубы проложены под землей, то нужно в этих местах поднимать грунт, а иногда даже асфальт. Именно это и пришлось сделать на ул. Заводской», - рассказал по итогам проверки на месте Алексей Малкин.

Также глава округа отметил, что для местных жителей такая ситуация создает неудобства. Но, они временные.

«Силами МБУ «Благоустройство и озеленение» засыпали поврежденный участок асфальтной крошкой. И в самое ближайшее время, при благоприятных погодных условиях этот участок заасфальтируем», - пояснил руководитель муниципалитета.

Алексей Малкин поставил задачу дорожным службам окончательно решить проблему в самое короткое время.