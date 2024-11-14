В Пушкино продолжается активная уборка улиц от опавшей листвы

Осень вот-вот подойдет к концу, но это — не повод отлынивать от уборки листвы с улиц! Так считают сотрудники МКУ «Пушгорхоз», которые отвечают за чистоту городского пространства.

Работники службы прекрасно понимают, насколько важно создать комфортные и безопасные условия для прогулок. Именно поэтому они продолжают уборку листвы до первых сугробов.

Также сотрудники уделяют особое внимание игровым площадкам, регулярно проверяя их на наличие повреждений. Это делается для того, чтобы дети могли без лишних забот проводить свое время на свежем воздухе.

Кроме того, команда занимается удалением незаконно вывешенной рекламы с городских столбов и остановок. Эти меры помогут улучшить внешний облик Пушкино и повысить безопасность для всех его жителей и гостей.

МКУ «Пушгорхоз» призывает всех бережно относиться к общему имуществу и сообщать о любых проблемах с чистотой и состоянием игровых площадок. Совместные усилия и поддержка граждан сделают город более уютным.