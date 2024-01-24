В Пушкинском округе Подмосковья провели ремонт региональной сети
Фото: [Минтранс МО]
Специалисты Мосавтодора провели ряд работ по содержанию региональной сети в городском округе Пушкинский.
Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отремонтирован, в частности, светофор на улице Хлебозаводской, восстановлено освещение на Красноармейском шоссе, проведен ямочный ремонт у деревни Останкино и вблизи коттеджного поселка «Сосновый бор», заменен дорожный знак в Ивантеевке на ул. Новая Слобода.
Приведенные в порядок объекты будут способствовать безопасному движению.