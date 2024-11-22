В Раменском проблемы с электроснабжением устраняются в 11 населенных пунктах

В Раменском проблемы с электроснабжением ликвидируют в одиннадцати населенных пунктах. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Эдуард Малышев.

По его словам, в работе находится полсотни заявок. Работают двадцать аварийных бригад ПАО «Россети» и АО «Мособлэнерго» до полного восстановления электроснабжения.

Глава отметил, что в течение дня энергоснабжение восстановили в 31 населенном пункте. Все котельные и ВЗУ работают штатно.

Ожидается, что все восстановительные работы завершатся в течение трех часов. Точечные заявки также отработают максимально оперативно.