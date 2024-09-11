В Раменском завершается обследование дома, пострадавшего после атаки БПЛА

ЖКХ

Фото: [Министерство ЖКХ МО]

В Раменском завершается обследование многоквартирного дома на Высоковольтной улице, который пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас специалисты проводят демонтаж конструкций, которые представляют угрозу безопасности жителей и прохожих. Также территорию расчищают от битого стекла и мусора.

В ближайшее время будет подготовлено техническое заключение, которое станет основой для последующих работ по восстановлению здания.

Для информирования жителей был создан специальный домовой чат. Фонд капремонта региона обеспечивает круглосуточную поддержку.

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