В Раменском завершается обследование дома, пострадавшего после атаки БПЛА

В Раменском завершается обследование многоквартирного дома на Высоковольтной улице, который пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас специалисты проводят демонтаж конструкций, которые представляют угрозу безопасности жителей и прохожих. Также территорию расчищают от битого стекла и мусора.

В ближайшее время будет подготовлено техническое заключение, которое станет основой для последующих работ по восстановлению здания.

Для информирования жителей был создан специальный домовой чат. Фонд капремонта региона обеспечивает круглосуточную поддержку.