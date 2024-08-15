В рамках подготовки к отопительному периоду в Подмосковье отремонтировали более 185 км ЛЭП

Почти 186 километров кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному периоду, передает Министерство энергетики Московской области.

Кроме того, с января привели в порядок оборудование 162 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 132 здания электроустановок.

В ходе подготовки к зиме в регионе расчищают территории, прилегающие к ЛЭП, от деревьев и кустарников. Это позволяет предотвратить падение деревьев на провода при ветре, дожде или налипании снега. Работы провели уже более чем на 63 гектарах.

Всего в этом году компания «Мособлэнерго» отремонтирует в регионе более 310 километров ЛЭП и электрооборудование 219 трансформаторных и распределительных подстанций, а также расчистит от деревьев и кустарников свыше 106 гектаров.