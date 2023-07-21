В Рязани выделено 200 млн рублей на второй этап замены уличного освещения
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В Рязани заменят уличное освещение в рамках второго этапа благоустройства. На это правительством региона выделено 200 млн рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрия Наумова.
Отмечается, что тендер на замену светильников пройдет в начале осени.
Добавляется, что сам процесс замены освещения и электропроводов планируется завершить к середине ноября.