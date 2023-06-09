В Рязанской области более 20 управкомпании лишили лицензий с начала месяца
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Свыше 20 управкомпаний в Рязанской области лишены лицензий с начала текущего месяца. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу региональной Госжилинспекции Татьяну Тарасюк.
Она добавила, что у одних управкомпаний были нарушены сроки продления лицензий, другим — не выданы документы жилинспекцией, третьи сами отказались от продления.
Тарасюк подчеркнула, что судьба домов, лишившихся управкомпаний, решается на федеральном уровне.