В Рязанской области будет оборудовано около 190 контейнерных площадок для сбора ТКО

В Рязанской области проводится работа по совершенствованию системы сбора и утилизации ТКО в Рязанской области, в рамках которой будет создано и обновлено почти 190 контейнерных площадок. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в 2023 году впервые на оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО были заложены дополнительные средства, за счет которых оборудовано более тысячи контейнерных площадок почти в 30 муниципалитетах.

Отмечается, что указанные контейнерный площадки будут оборудованы в пяти муниципальных районах, а также в областном центре и городе Скопине.