В Рязанской области Фонд капремонта не выполнил большую часть запланированной работы в прошлом году

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, большая часть работ, запланированных на минувший год, региональным Фондом капремонта не выполнена. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что в итоге фонду придется выполнять задачи как 2024-го, так и 2023 года.

По мнению главы региона, также в планах ремонтировать дома целиком вместо выполнения отдельных видов работ.