В Рязанской области названы наиболее благоустроенные городские округа и поселения

В Рязанской области выбраны наиболее благоустроенные городские округа и поселения в рамках областного конкурса. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что в ходе конкурса оценивались показатели ЖКХ и благоустройства.

Поясняется, что среди лучших названы город Михайлов, поселок Александро-Невский, поселок Баграмово Рыбновского района, Виленское и Рачатниковское сельские поселения Михайловского района.

Уточняется, что в целом на конкурс было подано свыше 40 заявок.