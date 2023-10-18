В Щелково завели уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах

В Щелково из-за отсутствия отопления в некоторых жилых дома возбудили уголовное дело. Как рассказали в ГСУ СКР по Подмосковью, законодательство было нарушено одной из городских УК.

Так, должностные лица организации не провели необходимые работы по подготовке теплосетей в обслуживаемых домах к отопительному сезону и не содержали коммуникации в надлежащем состоянии.

В результате общедомовые трубы в жилых домах находятся в состоянии, не готовом для работы, и у жителей до сих пор нет отопления. Помимо этого, в домах затопило подвальные помещения.

В рамках расследования специалисты осмотрели дома и запросили информацию о деятельности УК. Сейчас ведется работа с представителями организации, а также сотрудниками муниципальной администрации и жителями.