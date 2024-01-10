В Сергиевом Посаде контролируют качество подачи тепла в дома в микрорайоне Клементьевский

Представители администрации городского округа Сергиев-Посад контролируют качество подачи тепла в дома в микрорайоне Клементьевский после того, как на котельной случился скачок напряжения.

Напоминаем, что в понедельник днем из-за скачка напряжения автоматика остановила насосы котельной микрорайона Клементьевский. К ремонтно-восстановительным работам бригады приступили незамедлительно.

«На данный момент выход из котельной составляет 74 градуса, приход — 55. Данные показатели соответствуют нынешним погодным условиям, даже даем с небольшим запасом. Есть проблемные адреса: это дома, которые прогреваются неравномерно. Задача — точечно отработать каждый адрес и посмотреть, где и какое решение необходимо», — отметил замглавы администрации Сергей Анфилов.

По словам специалистов, прогрев системы требует времени, он идет штатно и контролируется со стороны администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Все проблемные моменты отрабатываются адресно. Там, где это необходимо, будет проведена точечная отладка гидравлической системы подачи носителя и подачи тепла по стоякам.