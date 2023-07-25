В Серпухове благоустраивают дворы по просьбе жителей

В текущем году в городском округе Серпухов увеличено количество территорий, которые будут комплексно благоустроены в летний период. Это сделано по просьбе жителей и при поддержке губернатора, отмечают в администрации муниципалитета.

По всем 8 адресам работы уже начались. Во дворе домов на ул. Красный Текстильщик уже уложен первый слой асфальта в парковочном «кармане» и на проезжей части двора. Работы по укладке асфальта на улицах Пушкина, Декабристов и Химиков уже закончены. Готовы дворы на улицах Народного ополчения, Новой, Юбилейной. Вскоре там установят малые архитектурные формы.

Глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко отметил, что мастерам приходится трудиться в непростых погодных условиях — как известно, в последние дни на Подмосковье обрушились обильные осадки. Однако капризы погоды не должны помешать справиться с планами вовремя.

«Погода нестабильная: важно не сбавлять темп и провести основные работы в срок», — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Вскоре начнется активная фаза работ во дворах на Советской, Весенней, Подольской улицах и по другим адресам.