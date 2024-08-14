В Серпухове до конца года отремонтируют более 70 подъездов

В городском округе Серпухов в августе отремонтируют 35 подъездов, в сентябре — еще 42 объекта. Всего в текущем году ремонтные работы проведут в 77 подъездах.

Ремонт подъезда №2 по ул. Новой, д. 2 уже завершен. Специалисты провели монтаж новых радиаторов, потому что срок эксплуатации старых закончился. Рабочие установили новые почтовые ящики, уложили плитку, отремонтировали входную группу и заменили электрические сети. Сотрудники управляющей организации находятся в постоянном контакте с жильцами, чтобы во время работ при наличии технической возможности реализовать все их предложения.

Работы в доме 1В на ул. Народного ополчения в подъезде №1 находятся на финальной стадии. Жильцы уже заметили положительные изменения. Подъезд выглядит современнее и светлее.

В подъезде №2 продолжается косметический ремонт, которым занимается МУП «Водоканал Сервис». Согласно графику работ, до 1 сентября в подъезде будут выполнены все поставленные задачи

Работы выполняют в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» по софинансированию.