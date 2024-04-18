В Шатуре до 9 мая приведут в порядок Аллею Героев в сквере «Олимпийский»

Ведутся активные работы по обновлению мемориального комплекса Аллея Героев в шатурском сквере «Олимпийский». Благоустройство места и его уборка начались в преддверии Дня Победы.

Рабочие уже отбили старую плитку на Аллее Героев с тротуара, ее планируют заменить на новую. Впереди еще покраска и обновление обелисков с портретами земляков. Все они получили звания Героев Советского Союза за совершенные подвиги во времена ВОВ.

Все капитальные ремонтные работы проводятся в рамках соответствующей программы, которая предполагает обновление памятников и мемориальных комплексов за счет средств местного бюджета. Шатурскую Аллею Героев приведут в достойный вид до 9 мая.

Напомним, что в 2021 году в Шатуре починили зенитную пушку 1943 года. Оказалось, что она находилась на вооружении 242-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Именно эта установка охраняла небо над округом в годы войны. Пушку привели в новый вид. Для этого пришлось снять множество слоев краски. Затем находку покрыли грунтом, просушили, нанесли новую краску, а постамент под нее облицевали новой плиткой.