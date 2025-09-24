В Шатуре стартовал отопительный сезон

В муниципальном округе Шатура официально дан старт отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в администрации муниципалитета.

Заместитель главы округа Сергей Пигуль доложил Николаю Прилуцкому о последовательности подключения объектов:



«С 23 сентября 2025 года стартует отопительный период. Согласно установленному порядку, в первые три дня теплоноситель будет подаваться на объекты социальной сферы, в последующие шесть дней – на жилищный фонд, и в течение десяти дней – на прочие организации.»

Первыми теплом обеспечили учреждения, предназначенные для детей и педагогов – детские сады и школы. В дошкольном отделении № 24 образовательного комплекса № 1 уже ощутимо повысилась температура в помещениях, а батареи стали теплыми.

«Невозможно было не порадоваться сообщению из детского сада о включении отопления! Впереди ожидается похолодание, а нашим малышам будет тепло и комфортно!» – поделилась Мария, мама воспитанницы детского сада № 24 в Шатуре.

Тепло начало поступать и в школу поселка Шатурторф. Благодаря недавно проведенной модернизации здания, запуск системы отопления занимает минимальное время.

«Это тепловой узел, отвечающий за подачу тепла в школу. Здесь расположены четыре задвижки, регулирующие поток. Мы открываем их постепенно, чтобы избежать резких перепадов давления. Слышно, как вода начинает циркулировать – это означает, что теплоноситель поступает равномерно, и мы контролируем давление и температуру», – объяснил процесс подачи тепла Николай Орлов, начальник участка ДУ «Шатурторф» МБУ «Прогресс-Рошаль».

В соответствии с утвержденным графиком, в ближайшие дни отопление будет подключено ко всем социальным учреждениям округа.