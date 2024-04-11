В Струбково городского округа Клин проведут ремонт дороги протяженностью 1,1 км

В 2024 году отремонтируют дорогу по улице Овражная в Струбково. Ее починят после просьбы жителей деревни .

Дорога в деревне на ул. Овражная, протяженностью 1,1 км, будет подвергнута капитальному ремонту. Работы начнут в текущем году. Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за дело. Исполнителей выберут на электронном аукционе.

После поиска подрядчика приступят к ремонтным работам, которые планируется завершить до октября 2024 года.

Отметим, в 2023 году глава г.о. Клин Алена Сокольская посетила деревню Струбково. На встрече с жителями прозвучала просьба о ремонте дороги в населенном пункте. Запрос активных граждан, в том числе и на портале «Добродел», помог включить дорогу в Струбково в план ремонта на этот год.