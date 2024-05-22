В Талдомском округе проходят гидравлические испытания теплосетей

В Талдомском округе МУП «Талдомсервис» и ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» проводят совместную работу в рамках гидравлических испытаний тепловых сетей.

Работы проводили на протяжении нескольких дней на разных направлениях:

• 17 мая — Ермолинский участок, который проходит по территории деревень Ермолино, Квашонки, Николо-Кропотки и Кошелево;

• 21 мая — котельные, расположенные в Вербилках, Павловичах, Новогуслево, Новоникольское.

До конца мая гидравлические испытания проведут на 21 котельной. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин пояснил, как проведение подобных проверок связано с предоставлением жителям качественных услуг.

«В ходе испытаний теплоэнергетики увеличивают давление в трубопроводах до уровня, превышающего обычную нагрузку. Такие проверки помогают обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предупредить технологические нарушения с вероятными отключениями ГВС и тепла в холодное время года», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Испытания проходят с целью определения состояния тепловых сетей. В случае необходимости некоторые участки будут включены в программу модернизации.