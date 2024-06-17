В Талдомском округе ведутся работы по модернизации системы теплоснабжения

В рамках реализации госпрограммы в Талдомском городском округе ведутся работы по модернизации системы тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Уточняется, что в поселке Запрудня работы перешли в активную фазу. Ход работ по модернизации системы теплоснабжения проинспектировал глава муниципалитета Юрий Крупенин совместно с профильным заместителем и депутатами фракции «Единая Россия».

Отмечается, что всего в муниципальном образовании в этом году будет отремонтировано четыре километра сетей, включая сети в микрорайоне Юбилейный, где проживают около семи тысяч человек.

По словам главы городского округа, модернизация тепловых сетей является одной из приоритетных повышения качества теплоснабжения в муниципалитете.