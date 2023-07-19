Сергиево-Посадский музей-заповедник поддержал проект «Завтрак в Подмосковье»

До конца лета те, кто отзавтракал в кафе, участвующем в акции, получают скидку на посещение музея в размере половины от стоимости. Причем билет рассчитан на две персоны. Организаторы проекта приветствуют такое решение и надеются, что этому примеру последуют и другие культурные заведения.

Акция «Завтрак в Подмосковье» продлится до конца лета. В настоящий момент в ней участвуют более 140 заведений общепита. Их можно узнать по специальным наклейкам. Цена завтрака — от 200 рублей.

Ранее сообщалось, что преподаватель из подмосковного Королева вошла в тройку лучших учителей региона.