В устранении последствий снегопада в Кашире задействовано порядка 100 единиц техники

Все службы городского округа Кашира в связи с ухудшением погодных условий переведены в режим повышенной готовности.

В округе с применением противогололедных материалов проводится превентивная обработка дорог, тротуаров и пешеходных зон. Принятые меры препятствуют образованию наледи. Они также позволят обеспечить безопасное движение всех участников.

В первую очередь работы проводят на основных маршрутах, к которым относят подъезды к социальным объектам и остановкам, дороги общего пользования, территории у контейнерных площадок. Состояние входных групп входит в зону ответственности дворников.

Жителей предупредили, что в настоящее время погода остается нестабильной. Не исключено ухудшение сцепления на дорогах. В работах, проводимых в округе, задействованы около 100 единиц специализированной техники и порядка 500 работников коммунальных служб.

В округе следуют рекомендациям губернатора Московской области Андрея Воробьева: особое внимание во время уборки снега уделят магистралям, подъездам к школам и поликлиникам, автобусным остановкам и тротуарам. Важно обеспечить безопасность жителей, а также оптимизировать работу представителей коммунальных служб.