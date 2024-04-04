В весенней уборке автомобильных дорог Красногорска задействованы 23 единицы техники

Сотрудники профильных служб и ведомств Красногорска выполняют поручение Главы городского округа Дмитрия Волкова о наведении порядка в городе. После зимы уборкой занимаются на всей территории округа. Приоритетное внимание уделяют жилым дворам, дорогам и общественным пространствам.

Работники дорожных служб проверяют состояние остановочных комплексов. При необходимости красят их и в обязательном порядке моют. В порядок также приводят дорожное полотно. В весенней уборке автомобильных дорог были задействованы 23 единицы техники.

На муниципальных дорогах и внутриквартальных проездах было выявлено и впоследствии оцифровано 1079 дефектов асфальтового покрытия. К устранению проблем приступили незамедлительно. В частности, 1035 дефектов уже исправили.

К 1 мая работы по благоустройству города будут завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственно отнестись к весенней уборке Подмосковья. В городских округах проходят субботники, к которым привлекают сотрудников городских компаний и предприятий. Порядок также наводят неравнодушные жители.