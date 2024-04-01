В военном городке Ногинск-4 округа Черноголовка заработали новые канализационные очистные сооружения

Новые канализационные очистные сооружения, установленные в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово, запущены в работу.

Новые очистные сооружения позволили более 800 жителям получать качественную коммунальную услугу. Мощный комплекс способен осуществлять очистку сточных вод до 250 куб. метров в сутки. После очистки воды проводят лабораторные анализы. Ее параметры соответствуют принятым нормативам для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Очистные сооружения, установленные в селе Макарово, обладают рядом преимуществ. Во-первых, линии очистки работают независимо друг от друга, они взаиморезервирующие. Во-вторых, сооружения работают в автоматическом режиме, что исключает необходимость круглосуточного контроля со стороны обслуживающего персонала. В дистанционном формате также обеспечивается контроль за работой и безопасностью сооружений. В-третьих, очистные сооружения обеспечены резервом производительности, что позволит в случае новой застройки принимать стоки без нагрузки на систему.

Ввод в эксплуатацию инновационного коммунального объекта снижает негативное воздействие человека на окружающую среду. Также делает жизнь людей в городском округе Черноголовка более комфортной. Это две главные стратегические задачи местной администрации.

Строительство объекта реализовано в рамках выполнения мероприятий по капитальным вложениям в объекты инженерной инфраструктуры, расположенные на территории военных городков.